Завтра похолодает до +5 ночью, а днём будет +12. Ветер станет слабее, но не жди тепла. Как изменится погода дальше? Узнай тут.
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