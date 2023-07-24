Темы дня

125 054 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мельников Александр
    Дать им оружие и на фронт говорите? Совсем недавно несколько мигрантов получив оружие, на полигоне, открыли огонь по ...Рейды в Котельник...
  • Анатолий Зотов
    Поэтому я и говорю, что вопрос не простой. Заставить работать руководителей диаспорами проще,  чем отслеживать каждог...«Позор»: мигрант ...
  • Зоя Жук
    Автор юродствует.Мать Тереза для р...

Как оценивать деятельность товарища Стрелкова?

Как оценивать деятельность товарища Стрелкова?

Новость из разряда «такое комментировать – только портить», не собирался на ней останавливаться, поскольку внимательный Читатель знает крайне скептическое отношение автора к персоне бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Galina Bobryasheva
Опять аноним с именем &quot;Истроические наперстки&quot; вещает. Кто допускает этих дураков в публичное пространство? Чем этот автор-мудило лучше Стрелкова? Трусливое существо, сидящее на диване с чашечкой кофе, которое изливает свою желчь. Ну откуда берутся такие особи?
Ответить
3 час.
СШ
Светлана Шумилина
Любимцева,чего вечно заступаешься за дебилов.Ну воева и что?Многие воевали,а какие у него победы?Пиz деть меньше надо чего непопадя.Почему не шел воевать?Или страшно стало?Легче с дивана выступать.
Ответить
1 час.
Геннадий Сытник
Мадам, именно благодаря &quot;гению командования&quot; этого чела хохлы подошли на окраины Донецка. И это мы расхлёбываем по сей день.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх