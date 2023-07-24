Новость из разряда «такое комментировать – только портить», не собирался на ней останавливаться, поскольку внимательный Читатель знает крайне скептическое отношение автора к персоне бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина).
Как оценивать деятельность товарища Стрелкова?
Комментарии
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Galina Bobryasheva
Опять аноним с именем "Истроические наперстки" вещает. Кто допускает этих дураков в публичное пространство? Чем этот автор-мудило лучше Стрелкова? Трусливое существо, сидящее на диване с чашечкой кофе, которое изливает свою желчь. Ну откуда берутся такие особи?
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3 час.
СШ
Светлана Шумилина
Любимцева,чего вечно заступаешься за дебилов.Ну воева и что?Многие воевали,а какие у него победы?Пиz деть меньше надо чего непопадя.Почему не шел воевать?Или страшно стало?Легче с дивана выступать.
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1 час.
Геннадий Сытник
Мадам, именно благодаря "гению командования" этого чела хохлы подошли на окраины Донецка. И это мы расхлёбываем по сей день.
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1 час.
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