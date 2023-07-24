Как оценивать деятельность товарища Стрелкова?

Galina Bobryasheva Опять аноним с именем "Истроические наперстки" вещает. Кто допускает этих дураков в публичное пространство? Чем этот автор-мудило лучше Стрелкова? Трусливое существо, сидящее на диване с чашечкой кофе, которое изливает свою желчь. Ну откуда берутся такие особи?

СШ Светлана Шумилина Любимцева,чего вечно заступаешься за дебилов.Ну воева и что?Многие воевали,а какие у него победы?Пиz деть меньше надо чего непопадя.Почему не шел воевать?Или страшно стало?Легче с дивана выступать.