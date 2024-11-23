В Госдуме предостерегли США от поставок новых крылатых ракет Киеву

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости/Прайм. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что США станут на "скользкую дорогу" если одобрят поставку Украине новых крылатых дальнобойных ракет JASSM.
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