В Бразилии готовы разморозить счета компании Маска после уплаты $3 млн штрафа

Global Look Press/Grzegorz Wajda Верховный суд Бразилии постановил разблокировать счета компаний Starlink и X Илона Маска после того, как миллиардер выплатит штраф в пользу государства, передает 13 сентября агентство Reuters со ссылкой на судебный документ.
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