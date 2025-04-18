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Овечкин стал лучшим снайпером сезона НХЛ среди россиян

Овечкин стал лучшим снайпером сезона НХЛ среди россиян

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лучшим снайпером сезона НХЛ среди россиян.Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лучшим снайпером сезона НХЛ среди россиян.

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