Военное обозрение

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Ракетными ударами поражены склады с военной техникой в Кировоградской области, военные объекты в Кривом Роге и под Житомиром

Ракетными ударами поражены склады с военной техникой в Кировоградской области, военные объекты в Кривом Роге и под Житомиром

Приходят некоторые подробности о нанесённых Вооружёнными силами России ракетных ударах по объектам противника минувшей ночью.

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