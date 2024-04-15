В МАГАТЭ предложат РФ и Украине проверить техническое состояние ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) собирается предложить России и Украине провести в этом году оценку технического состояния Запорожской АЭС с точки зрения безопасности, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.
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