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В МАГАТЭ предложат РФ и Украине проверить техническое состояние ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) собирается предложить России и Украине провести в этом году оценку технического состояния Запорожской АЭС с точки зрения безопасности, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

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