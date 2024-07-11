FT: в ЕС сочли поездку премьера Венгрии Орбана в Россию нарушением договоров

Юридическая служба Европейского союза сообщила странам – членам блока, что поездка премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию и его встреча с президентом Владимиром Путиным нарушили договоры ЕС, которые запрещают любые "меры, которые могут поставить под угрозу достижение целей" союза.