FT: в ЕС сочли поездку премьера Венгрии Орбана в Россию нарушением договоров

Юридическая служба Европейского союза сообщила странам – членам блока, что поездка премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию и его встреча с президентом Владимиром Путиным нарушили договоры ЕС, которые запрещают любые "меры, которые могут поставить под угрозу достижение целей" союза.
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