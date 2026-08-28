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Ким обратилась в Роскомнадзор и Роспотребнадзор по поводу ситуации с концертом Уэста

Ким обратилась в Роскомнадзор и Роспотребнадзор по поводу ситуации с концертом Уэста

Первый зампред Комитета ГД по информационной политике Марина Ким («Справедливая Россия») направила письма руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой и главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой разъяснить ряд нюансов, связанных с продажей билетов на концерт рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге.

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