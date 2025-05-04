Бюджет GTA VI стал рекордным в игровой индустрии

Новый финансовый рекорд в игровой индустрии установила компания Rockstar Games — затраты на разработку игры GTA VI превысили стоимость строительства самого высокого здания в мире, 4 мая сообщает Metaraitings.
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