В СВАО после капитального ремонта открылись две школы

В День знаний, 1 сентября, в Северо-Восточном административном округе после масштабного капитального ремонта распахнули свои двери две школы — №1537 в Ярославском районе и №1381 в Лосиноостровском районе.
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