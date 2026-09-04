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Почему печень перестает восстанавливаться после алкоголя: открытие механизма необратимых повреждений

Почему печень перестает восстанавливаться после алкоголя: открытие механизма необратимых повреждений

Печень долгое время считалась органом с почти безграничным потенциалом к самовосстановлению. Даже после серьезных повреждений она способна запускать сложные клеточные механизмы, которые позволяют ей вернуться к нормальной работе.

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