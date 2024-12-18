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На Манежной площади украсили новогоднюю елку фестиваля «Путешествие в Рождество»

На Манежной площади украсили новогоднюю елку фестиваля «Путешествие в Рождество»

В центре столицы, на Манежной площади, установили 23-метровую живую елку. Это новогоднее дерево, уступающее по высоте только главной Кремлевской елке, было привезено из Тверской области и украшено от верхушки до основания декоративными элементами.

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