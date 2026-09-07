Водила
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Водила

16 подписчиков

Личный опыт: как я выбирал моторное масло для Lada Granta и что важно знать

Когда встаёт вопрос о техническом обслуживании Lada Granta, большинство водителей в первую очередь задумываются о двигателе.

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