Изменения в схеме движения общественного транспорта в Краснодаре из-за ремонта ливневого коллектора

В связи с ремонтными работами на ливневом коллекторе на улице Игнатова в районе гидростроителей областного центра, которые начнутся 1 августа и продлятся до 10 августа, власти приняли решение о временных изменениях в схемах движения более 10 маршрутов общественного транспорта.
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