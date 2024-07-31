Изменения в схеме движения общественного транспорта в Краснодаре из-за ремонта ливневого коллектора

В связи с ремонтными работами на ливневом коллекторе на улице Игнатова в районе гидростроителей областного центра, которые начнутся 1 августа и продлятся до 10 августа, власти приняли решение о временных изменениях в схемах движения более 10 маршрутов общественного транспорта.