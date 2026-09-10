Мнение: «Дипломатического способа урегулирования конфликта на Украине нет», – Владимир Блинов

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Владимир Блинов в программе «Мнение» прокомментировал новость о том, что Белый дом может сократить роль специальных посланников президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в урегулировании украинского конфликта и возложить больше обязанностей в этом плане на директора ЦРУ Джона Редклифа.