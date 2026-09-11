Самое секретное оружие: почему Сталин все-таки не применил его

12 августа 1941 года, когда немецкие полчища рвались к Москве, а советские армии отступали по всем фронтам, в Кремле решался вопрос о применении боевых отравляющих веществ.
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Не надо ни чего выдумывать ради "нового" "видения" или дешёвой "сенсации"! Стали не применил, стало быть НЕ БЫЛО В ЭТОМ НЕОБХОДИМОСТИ! И всё! Стали был расчётливым и умным и РАЧИТЕЛЬНЫМ хозяином в Стране! В самом хорошем смвысле слова! Не чета современным ПРОЕДАТЕЛЯМ, разбазаривающим БУДУЩЕЕ Страны ради турецких помидор и египетской картошки, которые во все времена Россия САМА выращивала с избытком! Имеется в виду НЕФТЬ, ГАЗ и пр. ИСКОПАЕМЫЕ, ХИЩНИЧЕСКИ ПО ДЕМПИНГУ РАЗБАЗАРИВАЕМЫЕ ради "фантиков", а то и вовсе ради нулей в цифровых кодах!