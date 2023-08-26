Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Усик – о Фьюри: «Готов подраться с ним хоть завтра»

«Я готов подраться с Тайсоном Фьюри хоть завтра. Хочу, чтобы он стал моим следующим соперником. Но я не уверен, что ему это интересно», – сказал чемпион мира по боксу Александр Усик.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх