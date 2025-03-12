Ровно 82 года назад был сформирован легендарный Уральский добровольческий танковый корпус, ставший ярким примером единства фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны.
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Ровно 82 года назад был сформирован легендарный Уральский добровольческий танковый корпус, ставший ярким примером единства фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны.
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