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В Европе теряют веру в победу Украины, — Орбан

В Европе теряют веру в победу Украины, — Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытом заседании партии «Фидес» заявил, что поддержка Украины имеет очень большую политическую цену для Европы, постепенно там уже никто не верит в возможность Киева победить в конфликте, сообщает венгерская газета Magyar Nemzet.

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