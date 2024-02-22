В Европе теряют веру в победу Украины, — Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытом заседании партии «Фидес» заявил, что поддержка Украины имеет очень большую политическую цену для Европы, постепенно там уже никто не верит в возможность Киева победить в конфликте, сообщает венгерская газета Magyar Nemzet.
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