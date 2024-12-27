«Самое яркое место в городе»: городской сад Салехарда украсили 20 километров гирлянд. Видео

В городском саду Салехарда (ЯНАО) в этом году расположена локация «Таинственный лес». Для ее украшения, освещения и создания атмосферы волшебства там разместили 20 километров гирлянд, сообщил мэр города Алексей Титовский.
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