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Новости Тамбова

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Шесть лет обещаний: вторую набережную в тамбовском Заречье пока строить не будут

Шесть лет обещаний: вторую набережную в тамбовском Заречье пока строить не будут

Фото: Михаил Карасёв Читайте также: Росприроднадзор нашёл нарушения на тамбовском «Завкоме» Жители дома на Карла Маркса несколько месяцев живут над канализационным «укрытием» Две тамбовчанки поборются за три миллиона рублей на конкурсе «Мисс Офис» Масштабно благоустраивать Заречную территорию Тамбова в ближайшее время не планируют.

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