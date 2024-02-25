´Огород на подоконнике´Большое значение в познавательном развитии детей, воспитании экологической культуры, правильного поведения в природе имеет выращивание растений на подоконнике - ´Огород на подоконнике´.
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