Сделка похоронена Переговоры Путина и Эрдогана прогнозируемо идут по пути окончательных похорон "зерновой сделки" на первоначальных условиях с попутным обсуждением новой российско-турецкой сделки в рамках которой Россия поставит через Турцию в бедные страны большие объемы зерна.
ПУТИН ОТКАЗАЛСЯ ВЕРИТЬ ЭРДОГАНУ: ЗЕРНОВУЮ СДЕЛКУ НЕ РЕАНИМИРОВАЛИ
Комментарии
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СД
Сергей Дьячков
Ну конечно, Вы про плохой мир, который лучше войны. В РОССИЮ весь мир плюёт, а мы всё утираемся и всё надеемся на мир. Да без очень сильной ОТВЕТКИ, никогда никогова мира НЕ БУДЕТ. ЗАЕ...ЛИ эти уже наши ежемесячные "проложеные" КРАСНЫЕ линии. Они уже точно ни кого не интересуют, кроме НАШИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ.
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7 час.
А
Анатолий
Ну вот, а некоторые предлагают рвать с Турцией. Наоборот - экономически привязывать. Вторую АЭС, газовый и зерновой хаб, торговля, даже помидорами, хлопком, льном. И только так после хитрого Эрдогана не появится проамериканский Рдоган. Турция должна быть всегда между стульями. Даже Гитлер обижался на Турцию.
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4 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
ВЕРИТЬ ТУРКАМ????...ДА ВЫ ЧТО???..Всегда врали и предавали.
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1 час.
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