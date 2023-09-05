ПУТИН ОТКАЗАЛСЯ ВЕРИТЬ ЭРДОГАНУ: ЗЕРНОВУЮ СДЕЛКУ НЕ РЕАНИМИРОВАЛИ

СД

Сергей Дьячков

Ну конечно, Вы про плохой мир, который лучше войны. В РОССИЮ весь мир плюёт, а мы всё утираемся и всё надеемся на мир. Да без очень сильной ОТВЕТКИ, никогда никогова мира НЕ БУДЕТ. ЗАЕ...ЛИ эти уже наши ежемесячные "проложеные" КРАСНЫЕ линии. Они уже точно ни кого не интересуют, кроме НАШИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ.