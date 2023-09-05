СМИ. Актуальные новости - здесь

107 787 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Кузьмин
    Анатолий Кузьмин   Россия стоит на пути  превращения в АНКЛАВ СРЕДНЕАЗИАТСКИХ И ЗАКАВКАЗСКИХ ГОСУДАРСТВ! Граждане Рос...ДЕПУТАТСКИЙ САБОТ...
  • Валентин Щербаков
    РОССИИ абсолютно наплевать на мнения и высказывания всяких западных сатанистов, извращенцев, трансгендеров и прочих м...Запад пришёл в уж...
  • Василий
    ЕР и полицаи отмажут своих.«Писающий полицей...

ПУТИН ОТКАЗАЛСЯ ВЕРИТЬ ЭРДОГАНУ: ЗЕРНОВУЮ СДЕЛКУ НЕ РЕАНИМИРОВАЛИ

ПУТИН ОТКАЗАЛСЯ ВЕРИТЬ ЭРДОГАНУ: ЗЕРНОВУЮ СДЕЛКУ НЕ РЕАНИМИРОВАЛИ

Сделка похоронена Переговоры Путина и Эрдогана прогнозируемо идут по пути окончательных похорон "зерновой сделки" на первоначальных условиях с попутным обсуждением новой российско-турецкой сделки в рамках которой Россия поставит через Турцию в бедные страны большие объемы зерна.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СД
Сергей Дьячков
Ну конечно, Вы про плохой мир, который лучше войны.  В РОССИЮ весь мир плюёт, а мы всё утираемся и всё надеемся на мир.  Да без очень сильной ОТВЕТКИ, никогда никогова мира НЕ БУДЕТ. ЗАЕ...ЛИ эти уже наши ежемесячные &quot;проложеные&quot; КРАСНЫЕ линии.  Они уже точно ни кого не интересуют, кроме НАШИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ.
Ответить
7 час.
А
Анатолий
Ну вот, а некоторые предлагают рвать с Турцией. Наоборот - экономически привязывать. Вторую АЭС, газовый и зерновой хаб, торговля, даже помидорами, хлопком, льном. И только так после хитрого Эрдогана не появится проамериканский Рдоган.  Турция должна быть всегда между стульями. Даже Гитлер обижался на Турцию.
Ответить
4 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
ВЕРИТЬ ТУРКАМ????...ДА ВЫ ЧТО???..Всегда врали и предавали.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх