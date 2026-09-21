Экологи призвали не уничтожать мухоморы для сохранения экосистемы

Красные мухоморы играют важную роль в лесной экосистеме, взаимодействуя с деревьями. Экологи рекомендуют не уничтожать эти грибы, несмотря на их ядовитость, а при случайном контакте просто мыть руки и учить детей избегать опасных грибов.