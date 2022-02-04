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Лепсая о срыве перехода Форлана в «Сатурн»: «Он хотел более 3 миллионов долларов в год»

Бывший глава спортивного отдела «Сатурна» Тимур Лепсая поделился воспоминаниями о несостоявшемся трансфере форварда Диего Форлана в подмосковный клуб в середине нулевых.

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