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Fan ID в Кубке введут с 1 октября – на стадионах, принимающих матчи РПЛ

Уже в следующем месяце для посещения матчей FONBET Кубка России потребуется карта болельщика. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.

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