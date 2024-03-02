Симоньян высмеяла проверку контрразведки ФРГ утечки беседы офицеров

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян высмеяла новость о том, что немецкая контрразведка инициировала проверку факта утечки беседы об ударах ракетами Taurus по Крымскому мосту.
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