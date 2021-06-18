Немного по саммиту, наблюдения и всё такое

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаНемного по саммиту, наблюдения и всё такое - Техническая деталь - в составе делегации был Д.Козак, который у нас курирует Новороссию и всю укротему.Вернуться к статье87НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVGVasily GolovЧто обсуждать,если никаких документов не принято.Словесная руда всем надоела.Обсуждать одежду или взгляды- бесполезно.Ведь 4 НПЗ США работают на тяжелой нефти.Снабжала Венесуэла.После санкция,теперь Россия.* млн тонн нефти.В зимние холода Россия через Британию поставляла СПГ.8 танкеров отправили. Шасси Боинга из титана и еще кое что продает Россия.Пора пришла на остатки долларовые прикупить золото.Россия может.Начать чеканить золотые червонцы по стоимости 1 баррель нефти. Каддафи пытался.Убили.Фальшмонетчиков не будет. В сфере международной торговли.Надежда Захаровабестолково получилосьАлла ДубининаМного шума из ничего- Уильям Шекспир. Вспоминаю Маяковского, как на корабле все ждали когда проплывут Азорские острова. Проплыли и ничего не изменилось- просто галочка- отметина- попытались.ААалиса алискавсе, как и планировалось с нашей стороны, пригласили нас, мы поддержали вежливо и аккуратно. с нашей стороны не было планов -валить быка за рога, если чтоАльбина КолесниковаА вообще всё прошло нормально и действительно нормально и не дело болтать недругам всякую чушь. мы верим нашему президенту он мир сохраняет.Лора ЛораРеспект вам Альбина!БОБорис Осиповажуван гилязовКакое может быть обсуждение Украинской темы, если восьмой год продолжается гражданская война на Юго-Востоке Украины, война с собственным народом с использованием вооружённых сил ВСУ.Комментировать
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