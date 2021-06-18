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Немного по саммиту, наблюдения и всё такое

Немного по саммиту, наблюдения и всё такое

- Техническая деталь - в составе делегации был Д.Козак, который у нас курирует Новороссию и всю укротему.

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Vasily Golov
Что обсуждать,если никаких документов не принято.Словесная руда всем надоела.Обсуждать одежду или взгляды- бесполезно.Ведь 4 НПЗ США работают на тяжелой нефти.Снабжала Венесуэла.После санкция,теперь Россия.* млн тонн нефти.В зимние холода Россия через Британию поставляла СПГ.8 танкеров отправили. Шасси Боинга из титана и еще кое что продает Россия.Пора пришла на остатки долларовые прикупить золото.Россия может.Начать чеканить золотые червонцы по стоимости 1 баррель нефти. Каддафи пытался.Убили.Фальшмонетчиков не будет. В сфере международной торговли.
Надежда Захарова
бестолково получилось
Алла Дубинина
Много шума из ничего- Уильям Шекспир. Вспоминаю Маяковского, как на корабле все ждали когда проплывут Азорские острова. Проплыли и ничего не изменилось- просто галочка- отметина- попытались.
алиса алиска
все, как и планировалось с нашей стороны, пригласили нас, мы поддержали вежливо и аккуратно. с нашей стороны не было планов -валить быка за рога, если что
Альбина Колесникова
А вообще всё прошло нормально и действительно нормально и не дело болтать недругам всякую чушь. мы верим нашему президенту он мир сохраняет.
Лора Лора
Респект вам Альбина!
Борис Осипов
ажуван гилязов
Какое может быть обсуждение Украинской темы, если восьмой год продолжается гражданская война на Юго-Востоке Украины, война с собственным народом с использованием вооружённых сил ВСУ.

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