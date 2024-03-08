Протезы глаз научились печатать на 3D-принтере

Сейчас протезы глазных яблок делаются вручную: сначала изготавливается слепок глазницы, потом под нее изготавливается основа для импланта, вручную же ее раскрашивают, затем при необходимости изделие корректирует.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии