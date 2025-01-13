Пике показал Касильясу пять пальцев после 5:2 «Барсы» в финале Суперкубка Испании

Вчера «Барселона» выиграла Суперкубок Испании, разгромив «Реал» в финале со счетом 5:2.После матча в твиттере медиафутбольной лиги Kings League, сооснователем которой является Пике, появилось видео, на котором экс-защитник «Барселоны» подходит к Касильясу, снимающему себя на фронтальную камеру, показывая пять пальцев.