Пассажиров защитят от БПЛА и непогоды. Пропущенные из-за внештатных ситуаций стыковки на рейсы предлагают оплачивать за счёт авиакомпаний

У РЖД возникли проблемы с закупкой средств противодействия БПЛА. Монополии пришлось самостоятельно приобретать системы борьбы с беспилотниками для передачи транспортной полиции на фоне отсутствия регулирования в этой сфере.
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