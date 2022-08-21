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Чем наши мужчины лучше иностранцев: 3 важных качества, которых нет у европейцев, зато есть у русских

Чем наши мужчины лучше иностранцев: 3 важных качества, которых нет у европейцев, зато есть у русских

Щедрость Ну где еще можно найти людей с такой щедрой душой? Наши русские мужчины больше остальных умеют радовать женщин дорогими подарками, даже если ради этого придется утроиться на три работы или взять кредит! Пожалуй, для семейного бюджета это не очень хорошо (в некоторых случаях даже очень плохо), но, как говорится, если потратил всё - значит заработает еще! Именно так мыслят наши мужчины, когда тратят всё до последней копейки, лишь бы доставить своей даме удовольствие и понравиться.

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