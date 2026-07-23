«Я решил, что буду жить у тебя, так как тебе наверняка будет неудобно переезжать ко мне», — заявил жених.

Софья всегда бережно оберегала атмосферу своей квартиры. Это было пространство, где каждая мелочь говорила о её заботе: мягкий свет от продуманно выбранных светильников, книги, расставленные с любовью, и старинная мебель, хранящая семейные истории.
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