Сказка для двоих
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Сказка для двоих

186 618 подписчиков

«Я решил, что буду жить у тебя, так как тебе наверняка будет неудобно переезжать ко мне», — заявил жених.

«Я решил, что буду жить у тебя, так как тебе наверняка будет неудобно переезжать ко мне», — заявил жених.

Софья всегда бережно оберегала атмосферу своей квартиры. Это было пространство, где каждая мелочь говорила о её заботе: мягкий свет от продуманно выбранных светильников, книги, расставленные с любовью, и старинная мебель, хранящая семейные истории.

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Комментарии
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ВераВерная
Ну так-то она уже и развестись успела)))
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1 м.
Элеонора Коган
Как быстро сейчас сходятся и расходятся и без регистрации. Вот и Софья так же поспешила. Правильно выгнала Марка.
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1 м.
мария тинус
Она не пересидела, а пока что своего человека не нашла. Иногда это случается совсем не сразу. А идти замуж &quot;лишь бы было&quot; - такое себе.
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3 н.