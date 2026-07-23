«Я решил, что буду жить у тебя, так как тебе наверняка будет неудобно переезжать ко мне», — заявил жених.

Как быстро сейчас сходятся и расходятся и без регистрации. Вот и Софья так же поспешила. Правильно выгнала Марка.

мария тинус

Она не пересидела, а пока что своего человека не нашла. Иногда это случается совсем не сразу. А идти замуж "лишь бы было" - такое себе.