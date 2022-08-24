Медвежий угол

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Мэр российского города нарядился царем. Чиновники считают себя новыми аристократами?

Мэр российского города нарядился царем. Чиновники считают себя новыми аристократами?

ПОЛИТОБЗОР Наверное, уже многие жители нашей страны заметили, что различные высокопоставленные лица в нашей стране зачастую питают слабость к историческому реконструкторству, которое выражается в попытках вернуть "Россию, которую мы потеряли".

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