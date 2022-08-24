Мэр российского города нарядился царем. Чиновники считают себя новыми аристократами?

ПОЛИТОБЗОР Наверное, уже многие жители нашей страны заметили, что различные высокопоставленные лица в нашей стране зачастую питают слабость к историческому реконструкторству, которое выражается в попытках вернуть "Россию, которую мы потеряли".
ПОЛИТОБЗОР Наверное, уже многие жители нашей страны заметили, что различные высокопоставленные лица в нашей стране зачастую питают слабость к историческому реконструкторству, которое выражается в попытках вернуть "Россию, которую мы потеряли".
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