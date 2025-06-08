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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Свежие комментарии

Не отработал по распределению - оплати затраты на обучение. Несколько поучительных историй.

Не отработал по распределению - оплати затраты на обучение. Несколько поучительных историй.

Случается, отучившись на бюджете, парень или девушка разочаровываются в своей профессии. Или меняются жизненные обстоятельства, и молодым людям кажется, что это дает им право не отрабатывать по распределению.

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