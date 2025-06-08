Не отработал по распределению - оплати затраты на обучение. Несколько поучительных историй.

Случается, отучившись на бюджете, парень или девушка разочаровываются в своей профессии. Или меняются жизненные обстоятельства, и молодым людям кажется, что это дает им право не отрабатывать по распределению.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии