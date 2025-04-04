Мужчина отравился продуктами горения при пожаре в барнаульской многоэтажке

В качестве самой вероятной причины произошедшего называют неосторожное курение Мужчина отравился продуктами горения при пожаре в квартире многоэтажного дома по улице Антона Петрова в Барнауле, сообщили в МЧС Алтайского края.
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