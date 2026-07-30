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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани перед судом предстанет инженер за два эпизода коммерческого подкупа

В Рязани перед судом предстанет инженер за два эпизода коммерческого подкупа

По информации правоохранителей, в июне 2022 года обвиняемый, занимающий на предприятии Рязани должность заместителя главного инженера по строительству и развитию, получил от представителей двух организаций-контрагентов деньги.

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