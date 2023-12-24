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Писатель Беседин: опасения, связанные с развитием ИИ, наверняка сбудутся

Писатель Беседин: опасения, связанные с развитием ИИ, наверняка сбудутся

В Китае небольшой научно-фантастический роман о метавселенной и человекоподобных роботах, написанный с помощью ИИ, занял второе место на литературном конкурсе Ассоциации научных писателей провинции Цзянсу.

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