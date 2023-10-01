Театр абсурда
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Театр абсурда

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Канадцам плевать кого на руках носить, хоть нацистов, хоть гомосексуалистов

Канадцам плевать кого на руках носить, хоть нацистов, хоть гомосексуалистов

Латиний Кассианий Читая новости из Канады, которая либералами считается самой прогрессивной и свободной страной мира, многие, наверное, задаются вопросом, как можно было достигнуть такой глубины тотального грехопадения.

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