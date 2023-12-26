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Юрист допустил ужесточение Блиновской меры пресечения после вечеринки

Юрист допустил ужесточение Блиновской меры пресечения после вечеринки

Блогеру Елене Блиновской могут ужесточить меру пресечения после вечеринки, которую она устроила, находясь под домашним арестом, об этом рассказал «Известиям» руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский 25 декабря.

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