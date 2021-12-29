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Дмитрий СЕЛЮК: Игроки уровня Сергеева не для «Зенита». Семаку нужно находить общий язык с Дзюбой. Если Артем и Азмун уйдут, то чемпионом станет «Динамо»

Дмитрий СЕЛЮК: Игроки уровня Сергеева не для «Зенита». Семаку нужно находить общий язык с Дзюбой. Если Артем и Азмун уйдут, то чемпионом станет «Динамо»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о возможном трансфере Ивана Сергеева в «Зенит», а также поведал о том, какое значение для «сине-бело-голубых» имеет Артем Дзюба.

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