В Новосибирске Роспотребнадзор изъял из продажи 1,4 тонны опасного мяса

Итоги мониторинга за качеством и безопасностью мясных продуктов подвели в надзорном ведомстве. Как сообщили в Роспотребнадзоре, в первом полугодии 2026 года было исследовано 2 тысяч проб мяса и мясных консервов, которые были представлены на потребительском рынке региона.