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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирске Роспотребнадзор изъял из продажи 1,4 тонны опасного мяса

В Новосибирске Роспотребнадзор изъял из продажи 1,4 тонны опасного мяса

Итоги мониторинга за качеством и безопасностью мясных продуктов подвели в надзорном ведомстве. Как сообщили в Роспотребнадзоре, в первом полугодии 2026 года было исследовано 2 тысяч проб мяса и мясных консервов, которые были представлены на потребительском рынке региона.

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