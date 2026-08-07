В Новосибирске Роспотребнадзор изъял из продажи 1,4 тонны опасного мяса

Итоги мониторинга за качеством и безопасностью мясных продуктов подвели в надзорном ведомстве. Как сообщили в Роспотребнадзоре, в первом полугодии 2026 года было исследовано 2 тысяч проб мяса и мясных консервов, которые были представлены на потребительском рынке региона.
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