WP: Трамп расспросил лидеров ЕС о Путине и "плане победы" Зеленского

Избранный президент США Дональд Трамп созвонился и обсудил с рядом европейских лидеров Украину, задал им вопросы о своем российском коллеге Владимире Путине и так называемом "плане победы" Владимира Зеленского.
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