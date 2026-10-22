В 1810 году Чин Ши вошла в кабинет генерал-губернатора без оружия. Она пришла договариваться о сдаче флота, который держал в страхе всё Южно-Китайское море, — и вышла с полным помилованием для себя и своих людей.
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