А можно показывать государственных изменников в другом ракурсе?

Вчера на телеканале Россия-24 (а может, и на других каналах) показывали луганскую студентку, отличницу, социологиню, ждунку и просто мразь и тварь, которая (цитируем официальное сообщение) "руководствуясь личными мотивами, в целях оказания содействия украинским вооруженным формированиям осуществляла собирание и передачу сведений о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, задействованных в проведении специальной военной операции".