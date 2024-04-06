Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 089 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    Вполне ВОЗМОЖНО!!!В армии всё готов...
  • Секушин Леонид
    Опять игра с цифрами! Если он с каждого бронежилета отжал СТО ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ!, то по какой цене они продавались МО? В о...Поставщика Минобо...
  • людмила михайлик
    Якуты Слава, так поступать все«Уволить всех»: Я...

А можно показывать государственных изменников в другом ракурсе?

Вчера    на    телеканале  Россия-24  (а  может,  и  на  других   каналах)  показывали    луганскую  студентку,  отличницу,   социологиню,  ждунку    и   просто  мразь  и  тварь,   которая (цитируем   официальное  сообщение) "руководствуясь личными мотивами, в целях оказания содействия украинским вооруженным формированиям осуществляла собирание и передачу сведений о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, задействованных в проведении специальной военной операции".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх