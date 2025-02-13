Арктика растаяла до рекордных значений

Арктические льды в январе растаяли до минимальных значений. О влиянии климатических изменений на состояние «ледяной шапки Земли» агентству ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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