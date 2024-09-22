Члены QUAD призвали к расширению состава совбеза ООН

О необходимости расширения состава Совета безопасности ООН путем включения в него представительств Африки, Азии и Латинской Америки заявили в итоговом коммюнике по результатам саммита Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джозеф Байден, говорится в опубликованном 22 сентября документе QUAD.