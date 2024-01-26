49-летняя Алла Довлатова отрезала веки, вколола жир в лицо и показала результат

Телеведущая Алла Довлатова показала, как выглядит после новой пластической операцией. В погоне за красотой 49-летняя артистка решила сделать блефаропластику нижних век и процедуру трансплантации жировой ткани.
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