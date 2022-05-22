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Форум обиженных Россией

Форум обиженных Россией

20 мая закончился Форум свободной культуры «СловоНово», основанный в 2018 года организатором скандальных выставок / перформансов, политтехнологом, сооснователем Фонда эффективной политики, бывшим заместителем гендиректора ОАО «Первый канал» К.

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