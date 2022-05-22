Форум обиженных Россией

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 мая закончился Форум свободной культуры «СловоНово», основанный в 2018 года организатором скандальных выставок / перформансов, политтехнологом, сооснователем Фонда эффективной политики, бывшим заместителем гендиректора ОАО «Первый канал» К.